Во Львовской области в ДТП погибли 4 человека

Четверо человек погибли и еще два травмированы в ДТП на автодороге "Львов-Краковец" сегодня ночью, информирует отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла сегодня в 3:10 в пгт Ивано-Франково Яворовского района.

По предварительным данным, столкнулись автобус, следовавший международным рейсом "Днипро-Згожелец" (Польша) и легковым автомобилем "Вольво".

В результате столкновения водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте аварии, а еще двоих мужчин с травмами доставили в больницу.

В автобусе на момент аварии находились около 70 человек. По данным полиции, никто из них не пострадал.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства аварии выясняют.