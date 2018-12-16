События

09:13 16.12.2018

Во Львовской области в ДТП погибли 4 человека

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Во Львовской области в ДТП погибли 4 человека

Четверо человек погибли и еще два травмированы в ДТП на автодороге "Львов-Краковец" сегодня ночью, информирует отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла сегодня в 3:10 в пгт Ивано-Франково Яворовского района.

По предварительным данным, столкнулись автобус, следовавший международным рейсом "Днипро-Згожелец" (Польша) и легковым автомобилем "Вольво".

В результате столкновения водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте аварии, а еще двоих мужчин с травмами доставили в больницу.

В автобусе на момент аварии находились около 70 человек. По данным полиции, никто из них не пострадал.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства аварии выясняют.

Теги: #львовская #украина #дтп_жертвы
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