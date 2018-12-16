События

08:37 16.12.2018

Полиции Луганщины передали новое здание и технику

2 мин читать
Полиции Луганщины передали новое здание и технику

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев МВД Украины открыли новое здание управления Национальной полиции в Луганской области и передали правоохранителям новую технику, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев открыли новое здание управления полиции в Луганской области и передали подразделениям новую технику", – говорится в сообщении ведомства на Фейсбук в субботу.

Глава МВД отметил, что открытие нового здания поможет полицейским Луганщины выполнять поставленные перед ними задачи.

"Новое здание управления полиции Луганской области - это решение правительства создать надлежащие условия, чтобы люди могли достойно выполнять поставленные перед ними задачи. Кроме того, мы передали новейшее оборудование. И глава ГУНП в Луганской области Сергей Колесник уже проинформировал, что имеет дополнительные планы по развитию сил и возможностей", - подчеркнул А.Аваков.

С.Князев отметил, что передана лишь первая часть техники для подразделения. Остальную часть правоохранители Луганщины получат в начале нового года.

"Работа полицейского - это не только день и ночь на работе. Современные условия требуют современного оборудования, удобных рабочих мест. И сегодня мы передаем технику. Думаю, что уже в феврале вы получите вторую часть необходимого оборудования. Мы обеспечим полицейских Луганщины еще и новейшими системами защиты, чтобы они могли работать в любых условиях, даже в условиях войны", - сказал С.Князев.

Теги: #луганская #украина #здание #правоохранители
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львовской области в ДТП погибли 4 человека

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение

Военные и следователи ГБР расследуют обстоятельства гибели пилота военного самолета Су-27, который разбился на Житомирщине

На Харьковщине электричка сбила мужчину насмерть

Варфоломей пригласил Епифания на Фанар для совместного богослужения и вручения Томоса в праздник Богоявления

Под Киевом фура протаранила 6 машин, три человека госпитализированы

Вселенский патриарх поздравил Епифания с избранием и благословил

Адвокаты встретятся с оставшимися задержанными украинскими моряками до Нового года

Объединенная церковь будет называться "Православная церковь в Украине", бывший глава УПЦ-КП Филарет станет первым членом Синода

Предстоятель единой поместной автокефальной церкви Епифаний проведет первую литургию в воскресенье в Михайловском соборе Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

США призывают Германию прислушаться к озабоченностям ее соседей в связи со строительством "Северного потока-2"

Число участников акции "желтых жилетов" во Франции уменьшилось вдвое по сравнению с прошлой неделей

Во время проведения Объединительного собора УПЦ в Киеве нарушений не зафиксировано

Тимошенко поздравила украинцев с созданием Поместной Церкви: Это новая точка отсчета нашей свободы

В Житомирской области в крушении Су-27 при посадке погиб военный летчик первого класса, майор

Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной православной церкви Украины поедет в Константинополь за Томосом

Двери нашей Церкви открыты для всех – предстоятель поместной православной церкви в Украине

Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний (Думенко) из УПЦ-КП

ПОРОШЕНКО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ УКРАИНКОЙ ПОМЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ

ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ ПОМЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ ИЗБРАН МИТРОПОЛИТ ЕПИФАНИЙ (ДУМЕНКО) ИЗ УПЦ-КП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА