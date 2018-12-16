Полиции Луганщины передали новое здание и технику

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев МВД Украины открыли новое здание управления Национальной полиции в Луганской области и передали правоохранителям новую технику, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев открыли новое здание управления полиции в Луганской области и передали подразделениям новую технику", – говорится в сообщении ведомства на Фейсбук в субботу.

Глава МВД отметил, что открытие нового здания поможет полицейским Луганщины выполнять поставленные перед ними задачи.

"Новое здание управления полиции Луганской области - это решение правительства создать надлежащие условия, чтобы люди могли достойно выполнять поставленные перед ними задачи. Кроме того, мы передали новейшее оборудование. И глава ГУНП в Луганской области Сергей Колесник уже проинформировал, что имеет дополнительные планы по развитию сил и возможностей", - подчеркнул А.Аваков.

С.Князев отметил, что передана лишь первая часть техники для подразделения. Остальную часть правоохранители Луганщины получат в начале нового года.

"Работа полицейского - это не только день и ночь на работе. Современные условия требуют современного оборудования, удобных рабочих мест. И сегодня мы передаем технику. Думаю, что уже в феврале вы получите вторую часть необходимого оборудования. Мы обеспечим полицейских Луганщины еще и новейшими системами защиты, чтобы они могли работать в любых условиях, даже в условиях войны", - сказал С.Князев.