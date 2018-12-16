События

07:23 16.12.2018

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение

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За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб от пули снайпера, еще один получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"15 декабря российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применить вооружение, запрещенное минскими соглашениями… В результате боевых действий один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера, и один военный получил ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82-мм по позициям ООС недалеко от населенного пункта Крымское, на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС недалеко от населенного пункта Станица Луганская - на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки 15 декабря три боевика было уничтожено и 8 ранены.

Теги: #оос #сводка #украина
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