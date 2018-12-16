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06:23 16.12.2018

США призывают Германию прислушаться к озабоченностям ее соседей в связи со строительством "Северного потока-2"

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США призывают Германию прислушаться к озабоченностям ее соседей в связи со строительством "Северного потока-2"

Соединенные Штаты считают, что строительство газопровода "Северный поток-2" отрицательно повлияет на энергобезопасность Европы и предлагают Германии прислушаться к мнению соседних стран по этому вопросу, сообщил госдепартамент США.

"Мы призываем Германию прислушаться к озабоченностям многих соседей, чья безопасность пострадает от строительства этого трубопровода", - говорится в заявлении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается: "Европарламент 12 декабря принял резолюцию, в которой еще раз говорится о важной роли Украины в европейской сети энергоснабжения, и осуждается поддерживаемый Кремлем политический проект "Северный поток-2".

Госдеп также заявил в привязке к инциденту в Керченском проливе, что США приветствуют недавние шаги Евросоюза и входящих него входящих стран по привлечению России к ответственности, а также решение о продлении экономических санкций против РФ.

"Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия, и будут работать с европейскими партнерами и союзниками по формированию единого фронта против кремлевской агрессии", - подчеркнул госдеп.

Теги: #сша #россия #газопровод #германия
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