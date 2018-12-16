Военные и следователи ГБР расследуют обстоятельства гибели пилота военного самолета Су-27, который разбился на Житомирщине

Военная прокуратура начала расследование крушения Су-27 в Житомирской области и гибели военного летчика, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователей Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в субботу вечером.

Вместе с тем, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст.416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним), передает пресс-служба ведомства.

Процессуальное руководство досудебным расследованием падения истребителя осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины.

Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, при заходе на посадку в 2-х км от аэродрома Озерное Житомирской области разбился военный самолет-истребитель Су-27, бортовой номер 55, приписанный к в/ч 1435.

Во время крушения многоцелевого истребителя погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко.