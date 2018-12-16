На Харьковщине электричка сбила мужчину насмерть

На железнодорожной станции "Мерефа" электропоезд сообщением Харьков-Гусаровка смертельно травмировал мужчину, который лежал на путях.

"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм мужчина погиб", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 27-летний местный житель.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Движение транспорта в связи с инцидентом прекращалось примерно на 2 часа.