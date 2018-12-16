Под Киевом фура протаранила 6 машин, три человека госпитализированы

Вечером в субботу на выезде из Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, госпитализировано три человека, сообщило издание Информатор.

"В субботу, 15 декабря, на Одесской трассе возле населенного пункта Чабаны произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Фура DAF протаранила шесть машин", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

Отмечается, что авария случилась около 18:20.

"В результате столкновения получили повреждения следующие автомобили: Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" и Mercedes ML350. Все автомобили двигались со стороны Киева", – сказано в сообщении.

По свидетельским показаниям водителя Opel, все машины стояли на светофоре и ждали зеленый свет, чтобы повернуть налево в Чабаны. Фура DAF с крайней полосы поехала по диагонали и по касательной зацепила Vectra, после чего врезалась в отбойник и начала сносить машины на своем пути.

Водитель маршрутки отметил, что ехал без пассажиров. После удара автобус развернуло на 90 градусов, а в момент столкновения он зацепил еще и Mercedes.

Издание, ссылаясь на полицейских, сообщило, что в результате аварии были госпитализированы три человека: водитель фуры, женщина и маленькая девочка из Tuareg.

"Для составления подробной схемы ДТП они отбирают пояснения у водителей и выясняют детали случившегося. Из-за аварии в сторону Глевахи образовалась масштабная пробка, так как авария заняла два ряда. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.