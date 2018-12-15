Вселенский патриарх поздравил Епифания с избранием и благословил

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил и благословил Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины, сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) со ссылкой на издание "ВВС news Украины".

"Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием поздравил его с избранием и благословил", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Пресс-секретарь опубликовал ссылки на информацию "ВВС news Украины" о телефонном разговоре между патриархом Варфоломеем и Блаженнейшим Епифанием, Митрополитом Киевским и всея Украины.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - сказано в сообщении издания.

"Это может означать, что Вселенский патриархат признает Объединительный Собор, который состоялся в столице Украины", – добавил источник издания.

Как сообщалось, в субботу президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Предстоятелем Православной церкви в Украине стал митрополит Епифаний.

Согласно Уставу имя Предстоятеля автокефальной поместной Православной Церкви Украины "возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины".