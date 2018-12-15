Адвокаты встретятся с оставшимися задержанными украинскими моряками до Нового года

Адвокат Николай Полозов сообщил о затруднённом доступе адвокатов в московском СИЗО "Лефортово", где содержаться задержанные в Керченском проливе украинские моряки, в связи с чем до Нового года встречи будут обусловлены графиком следственных действий.

"В силу объективных причин, в частности особенностей организации работы изолятора, в "Лефортово" затруднён доступ адвокатов", - сказал он "Интерфаксу".

Таким образом, в течение двух следующих недель все адвокаты смогут увидеться с оставшимися моряками, узнать об их состоянии, наличии или отсутствии у них всего необходимого, а также выяснить их позицию, добавил Н.Полозов.

По его словам, накануне член экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Владимир Лисовой заявил своему адвокату, что "считает себя военнопленным". Н.Полозов уточнил, что встреча, как и с другими моряками, проходила в кабинете следователя в Следственном управлении ФСБ РФ до начала следственных действий.

"Владимир чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. Передачу ему отдали. По его словам, он на данный момент не нуждается ни в чем", - резюмировал адвокат.

Таким образом, В.Лисовой стал 11 из 24 задержанных украинских моряков, который официально заявил, что считает себя военнопленным и отказался признавать свою вину.

Ранее отказались от дачи показаний командир трёх задержанных кораблей Денис Гриценко, командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, командир судна "Бердянск" Роман Мокряк, командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, а также несколько моряков.

Также адвокаты ранее посетили раненых моряков. Они отметили, что их подзащитные чувствуют себя нормально и идут на поправку.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых при обстреле судов российскими силовиками – содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).