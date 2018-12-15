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22:00 15.12.2018

Объединенная церковь будет называться "Православная церковь в Украине", бывший глава УПЦ-КП Филарет станет первым членом Синода

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Объединенная церковь будет называться "Православная церковь в Украине", бывший глава УПЦ-КП Филарет станет первым членом Синода

Поместная церковь официально будет называться "Православная церковь в Украине", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник.

"Название – Православная церковь в Украине", - сказал он.

Вместе с тем собеседник агентства, присутствовавший на объединительном соборе, который состоялся в субботу в Киеве, сообщил, что возглавлявший ранее Украинскую православную церковь Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко) станет первым членом Синода поместной церкви.

Теги: #церковь #украина #название
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