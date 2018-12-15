Во время проведения Объединительного собора УПЦ в Киеве нарушений не зафиксировано

Нарушений во время проведения Объединительного собора УПЦ на Софийской площади в Киеве не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Киеве.

"Нарушений порядка во время мероприятия в Киеве не зафиксировано", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции г.Киева в субботу вечером.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко выразил благодарность верующим за понимание относительно усиленных превентивных мер, а работникам полиции - за "отличное выполнение профессиональных обязанностей и недопущения конфликтов и провокаций".

По словам А.Крищенко, всего охрану общественного порядка во время Объединительного Собора обеспечивали около 4 тыс. правоохранителей, а участие в мероприятии приняло около 35 тыс. человек.

Также к поддержанию безопасности были задействованы сотрудники ГСЧС и военнослужащие Нацгвардии.

"Более 1,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины обеспечили правопорядок в центральной части города Киева во время проведения Объединительного собора УПЦ", – говорится в сообщении на странице Нацгвардии Украины в Фейсбук в субботу вечером.

Подчеркивается, что военные правоохранители несли службу на Софийской площади, на улицах, примыкающих к ней, на 5 прилегающих станциях метрополитена и на железнодорожном вокзале.