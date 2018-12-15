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20:11 15.12.2018

Тимошенко поздравила украинцев с созданием Поместной Церкви: Это новая точка отсчета нашей свободы

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Тимошенко поздравила украинцев с созданием Поместной Церкви: Это новая точка отсчета нашей свободы

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с созданием Единой Украинской Православной Церкви.

"Создание Единой Украинской Православной Церкви и избрание митрополита Епифания ее первым предстоятелем - это событие столетия, к которому украинская нация шла веками", – написала она на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Также она отметила, что "для национальной истории, нашего прогресса это новая точка отсчета нашей свободы на тернистом пути борьбы за право быть свободным народом".

Ю.Тимошенко поблагодарила Патриарха Филарета за его вклад в создание Поместно Церкви.

"Всю свою жизнь он посвятил созданию Единой Украинской Православной Церкви! Народ Украины никогда не забудет его исторический вклад в утверждение нашей Независимости. Желаю патриарху крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтоб он видел результаты своих усилий, чтоб его мудрость помогала нам всем на пути становления новой независимой церкви", - написала Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #церковь #украина #поздравление
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