События

19:30 15.12.2018

В Житомирской области в крушении Су-27 при посадке погиб военный летчик первого класса, майор

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В Житомирской области в крушении Су-27 при посадке погиб военный летчик первого класса, майор

Во время крушения многоцелевого истребителя Су-27 в субботу в Житомирской области погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко, сообщили в пресс-службе Командования воздушных сил ВСУ.

"Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 1975 г.р., украинец, родился в г.Шостка Сумской обл. ... В Вооруженных силах с 1992г. Военный летчик 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27", – сказано в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Фейсбук в субботу.

Подчеркивается, что у погибшего было более 480 часов налета и он был подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем. А.Фоменко участвовал в АТО в 2014 г.

Отмечается, что у погибшего остались жена и дочь.

Как сообщалось, многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Фейсбук в субботу.

Позже в Генштабе уточнили, что трагедия произошла в Житомирской области.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

16 октября 2018 года в Винницкой области потерпел крушение самолёт СУ-27 украинских ВВС во время международных учений "Чистое небо", погибли американский и украинский пилоты.

Теги: #жертва #самолет #имя #украина #катастрофа
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