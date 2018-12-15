События

17:25 15.12.2018

Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний (Думенко) из УПЦ-КП

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Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний (Думенко) из УПЦ-КП

Предстоятелем поместной православной церкви в Украине- митрополитом Киевским и всея Украины избран Епифаний (Думенко).

Об этом объявил со сцены министр культуры Евгений Нищук, когда из Софийского собора под перезвон колоколов выходили президент Украины Петр Порошенко , председатель Верховной Рады Андрей Парубий и представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

Избранному предстоятелю Церкви 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии.

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до Объединительного собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата. Постоянный член Священного синода, член Высшего церковного совета и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ-КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.

Теги: #епифаний #собор
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Интерфакс-Украина
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