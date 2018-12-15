ПОРОШЕНКО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ УКРАИНКОЙ ПОМЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ
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Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной православной церкви Украины поедет в Константинополь за Томосом
Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний (Думенко) из УПЦ-КП
ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ ПОМЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ ИЗБРАН МИТРОПОЛИТ ЕПИФАНИЙ (ДУМЕНКО) ИЗ УПЦ-КП
Отделение "Новой почты", мебельный склад и шиномонтаж пострадали в результате масштабного пожара в Одессе – СМИ
В Винницкой епархии опровергли информацию о якобы захвате Преображенского кафедрального собора неизвестными
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