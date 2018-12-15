События

17:20 15.12.2018

ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ ПОМЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ ИЗБРАН МИТРОПОЛИТ ЕПИФАНИЙ (ДУМЕНКО) ИЗ УПЦ-КП

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Интерфакс-Украина
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