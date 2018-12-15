Порошенко участникам объединительного собора: все зависит от вашей способности договориться

Президент Украины Петр Порошенко призывает участников объединительного собора договориться и выбрать предстоятеля и утвердить устав новой церкви.

"Обращаюсь непосредственно к участникам собора, к иерархам церквей. Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало все, что могло. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять Устав и выбрать предстоятеля, а Томос уже ждет его на Фанаре. Итак, все зависит от вашей способности договориться, услышать друг друга, услышать ради Украины", - сказал П.Порошенко, обращаясь к участникам всеукраинского православного объединительного собора в субботу в Киеве.

"Поэтому ради Господа и Украины примите самые умные взвешенные решения. Верю, что вы – правильные люди, в правильное время, в правильном месте. Желаю объединительному собору успешной работы", - добавил президент.