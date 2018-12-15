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15:46 15.12.2018

Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви

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Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви

Украина обрезает путы, привязывающие ее к Российской империи, и никогда не будет канонической территорией Русской православной церкви, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!... В ноябре этого года Священный синод Вселенского патриархата одобрил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве объединительного православного собора", - сказал П.Порошенко, обращаясь к участникам всеукраинского православного объединительного собора в субботу в Киеве.

Он напомнил, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви - это вопрос украинской национальной безопасности.

"Это – вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи", - подчеркнул президент.

По словам П.Порошенко, в Объединительном соборе также принимают участие третий президент Виктор Ющенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий. При этом глава государства отметил роль В.Ющенко, который начинал интенсивный диалог с Константинопольским патриархатом.

Теги: #церковь #томос
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