Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Украина обрезает путы, привязывающие ее к Российской империи, и никогда не будет канонической территорией Русской православной церкви, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!... В ноябре этого года Священный синод Вселенского патриархата одобрил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве объединительного православного собора", - сказал П.Порошенко, обращаясь к участникам всеукраинского православного объединительного собора в субботу в Киеве.
Он напомнил, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви - это вопрос украинской национальной безопасности.
"Это – вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи", - подчеркнул президент.
По словам П.Порошенко, в Объединительном соборе также принимают участие третий президент Виктор Ющенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий. При этом глава государства отметил роль В.Ющенко, который начинал интенсивный диалог с Константинопольским патриархатом.