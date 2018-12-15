Самолет Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб – Генштаб ВС Украины

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - сказано в сообщении Генштаба на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Другой информации пока нет.