События

15:44 15.12.2018

Самолет Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб – Генштаб ВС Украины

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Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - сказано в сообщении Генштаба на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Другой информации пока нет.

Теги: #су_27 #катастрофа #истребитель
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Интерфакс-Украина
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