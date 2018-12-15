В Винницкой епархии опровергли информацию о якобы захвате Преображенского кафедрального собора неизвестными

Сообщение "Союза православных журналистов" о якобы захвате в субботу Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви (Московского патриархата) в г.Винница является фейковым и провокационным и имеет целью создание напряжения среди верующих в г.Виннице, сказано в заявлении пресс-службы Винницкой епархии.

"Сообщаем, что с 1991 года фактически и с 1993 года юридически помещения Спасо-Преображенского кафедрального собора г.Виннице переданы в постоянное безвозмездное пользование религиозной общине собора и сейчас остаются в пользовании общины. В то же время постройки собора и исторического архитектурного комплекса "Муры", в который они входят и который является памятником архитектуры национального значения, является собственностью государства Украина и находятся под ее охраной", - сказано на сайте Винницкой епархии (УПЦ МП).

Подчеркивается, что в настоящее время в Преображенском соборе г.Виннице спокойно. "Совершаются богослужения и отправляются требы для прихожан храма", - сказано в сообщении.

В Винницкой епархии также отмечают, что Винницкая облгосадминистрация накануне, 14 декабря, предостерегла граждан от любых противоправных действий на религиозной почве, особенно учитывая то, что на территории области действует правовой режим военного положения.

"Храмы переданы религиозным общинам как юридическим лицам в управление, а земля – в постоянное пользование. Попытки других лиц заявить о своих правах на объекты, вопреки действующим правовым нормам, могут расцениваться как нарушение законодательства Украины", - цитирует пресс-служба Винницкой епархии предостережение ОГА.

По информации епархии, среди таких храмов назван и Спасо-Преображенский кафедральный собор.

"Таким образом, государство в лице областной власти заявило об обеспечении безопасности и предотвращения любых силовых действий относительно кафедрального собора и верующих", - подчеркнули в Винницкой епархии.

Ранее в этот день российские СМИ со ссылкой на российский сайт "Союз православных журналистов" сообщили, что Винницкий Преображенский кафедральный собор УПЦ захватили сразу после утреннего богослужения. Российский православный интернет-ресурс сообщает, что утром 15 декабря к кафедральному собору Винницы подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса.

В то же время как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Винницкой области в субботу, в полицию поступала информация о якобы захвате неизвестными Преображенского кафедрального собора в Виннице.