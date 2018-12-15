События

15:15 15.12.2018

СБУ блокировала в Одесской области контрабанду психотропов, которые покупали студенты вузов

1 мин читать
СБУ блокировала в Одесской области контрабанду психотропов, которые покупали студенты вузов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одесской области контрабанду из европейской страны психотропных веществ, которые затем продавали студентам одесских вузов.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Одессы организовал сбыт на территории области опасного психотропного вещества "2С-В". Он получал "товар" из-за границы через один из международных почтовых сервисов. Посылки с психотропами забирала его сообщница. Затем злоумышленники реализовывали наркотик в розницу студентам одесских учебных заведений.

Правоохранители задержали наркоторговцев вблизи одного из почтовых отделений во время получения очередной "посылки" с 50 таблетками психотропа.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других возможных причастных к противоправной деятельности.

Теги: #сбу #контрабанда
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ фиксирует рост незаконного оборота оружия в Украине

СБУ разоблачила коммерсантов, незаконно завладевших базами данных более 100 госучреждений и военных подразделений на Львовщине

Спецслужбы РФ и "ДНР" запланировали в ряде городов Украины в день объединительного собора крестный ход и столкновения с правоохранителями – СБУ

В ходе обысков у священнослужителей УПЦ (МП) собрано достаточно доказательств разжигания межконцессионной вражды - замглавы СБУ

СБУ задокументировала намерения организовать провокации накануне и во время проведения объединительного церковного собора

CБУ подтвердила российское гражданство родственников Семочко

Подстрекание Россией межконфессиональных конфликтов в сочетании с провокациями могут стать поводом для вторжения ВС РФ

Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским актером Плачидо

В Харьковской области предотвращено заказное убийство фермера

Пограничники задержали в пунктах пропуска два набитых сигаретами автомобиля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Винницкой епархии опровергли информацию о якобы захвате Преображенского кафедрального собора неизвестными

В Киеве проходит объединительный православный собор – Цеголко

Объединительный собор по созданию поместной православной церкви Украины начался в Киеве

В полицию не поступала информация о якобы захвате неизвестными кафедрального Преображенского собора в Виннице

Полиция задержала в центре Киева двух человек с опасными предметами - Крищенко

Порядок в центре Киева во время объединительного собора обеспечивают около 4 тыс. правоохранителей

Проект устава новой украинской православной церкви предусматривает, что новую церковь возглавит митрополит Киевский – СМИ

В Украине в ближайшие сутки похолодает, преимущественно без осадков

Что известно об объединительном церковном соборе?

Люди собираются на Софийской площади в ожидании решений объединительного церковного собора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА