В Киеве проходит объединительный православный собор – Цеголко

В Киеве в храме св. Софии проходит объединительный православный собор, на котором, как ожидается, церковные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердят ее устав и изберут предстоятеля.

"В Святой Софии продолжается собор, который создает единую поместную украинскую православную церковь", - сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на странице в соцсети Фейсбук в субботу днем.

Приглашения принять участие в Объединительном соборе архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви (Московского патриархата) ранее направил Вселенский патриарх Варфоломей.

Ожидалось, что в соборе будут участвовать 192 делегатов с правом голоса по вопросам, которые будут решать собор (с каждым архиереем на Объединительный собор прибудут два человека: клирик и мирянин)

Объединительному собору предстоит утвердить Устав Православной церкви в Украине. По информации советника президента Украины Ростислава Павленко, предложения к Уставу, которые были сформулированы Синодом Вселенского патриархата на основе положений Томоса об автокефалии, участникам собора представят к обсуждению экзархи Вселенского патриарха.

Проект Устава будущей поместной церкви ранее рассмотрела комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к Объединительному собору. "Мы прошли по проекту устава, который был предложен от Синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено", - сказал глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Собор также изберет предстоятеля Православной церкви в Украине. Согласно имеющейся у агентства "Интерфакс-Украина" информации, голосование за кандидатов на главенство в поместной церкви будет тайным и пройдет в два этапа.

Избранному на соборе предстоятелю Православной церкви в Украине 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии.

Формат проведения собора, по решению подготовительного оргкомитета, закрытый, поэтому представители СМИ не будут допущены на территорию заповедника "София Киевская" и в сам собор Святой Софии.