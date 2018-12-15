События

14:23 15.12.2018

Объединительный собор по созданию поместной православной церкви Украины начался в Киеве

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Объединительный собор по созданию поместной православной церкви Украины начался в Киеве

В Киеве 15 декабря утром начался объединительный православный собор, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне, сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщается в субботу на сайте УПЦ КП, церковные иерархи, священники и миряне представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархатом).

"Первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед началом собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников объединительного собора.

У агентства "Интерфакс-Украина" нет других подтверждений информации о начале собора.

Как сообщалось, на объединительном соборе в Киеве украинские православные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердят ее устав и изберут предстоятеля.

Теги: #церковь #собор #томос
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