Объединительный собор по созданию поместной православной церкви Украины начался в Киеве

В Киеве 15 декабря утром начался объединительный православный собор, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне, сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщается в субботу на сайте УПЦ КП, церковные иерархи, священники и миряне представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархатом).

"Первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед началом собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников объединительного собора.

У агентства "Интерфакс-Украина" нет других подтверждений информации о начале собора.

Как сообщалось, на объединительном соборе в Киеве украинские православные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердят ее устав и изберут предстоятеля.