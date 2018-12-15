В полицию не поступала информация о якобы захвате неизвестными кафедрального Преображенского собора в Виннице

В полицию Винницкой области не поступала информация о якобы захвате неизвестными Свято-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщили в областной полиции.

"Заявлений и сообщений в полицию по этому поводу у нас не зафиксировано. Не было ни одного сообщения относительно каких-либо противоправных действий", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Винницкой области в субботу.

Ранее в этот день российские СМИ со ссылкой на российский сайт "Союз православных журналистов" сообщили, что Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ захватили сразу после утреннего богослужения.

Российский православный интернет-ресурс сообщает, что утром 15 декабря к кафедральному собору Винницы подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса.

По сообщению портала "Религозно-информационной службы Украина" митрополит Винницкий и Барский УПЦ (МП) Симеон (Шостацкий) прибыл в Киев для участия в объединительном православном соборе.