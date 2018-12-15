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12:16 15.12.2018

Полиция задержала в центре Киева двух человек с опасными предметами - Крищенко

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Полиция задержала в центре Киева двух человек с опасными предметами - Крищенко

Полиция задержала в центре Киева двух человек с опасными предметами, их доставили в территориальное отделение полиции. В целом обстановка под контролем правоохранителей, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, у другого – такие палочки, нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими очень опасными вещами", - рассказал А.Крищенко в эфире телеканала Прямой" в субботу.

Он отметил, что правоохранители заранее готовились к проведению Объединительного собора с 12 декабря. Усилены наряды полицейских около Софии Киевской, на Михайловской площади, около Андреевской церкви, Киево-Печерской Лавры. Работает также полиции диалога.

"Сегодня с 6.00 на службу заступили полицейские, Национальная гвардия, работники ГСЧС. Проверяем людей, ночью работали наши кинологические службы, взрывотехники и они продолжают работать", - рассказал А.Крищенко.

Начальник главка отметил, что люди, пришедшие на Софийскую площадь, с пониманием относятся к проверкам.

А.Крищенко также заверил, что полиция готова обеспечить безопасность культовых сооружений.

"Все они под контролем… Общаемся с верующими. У нас достаточно сил и решительности, чтобы не допустить провокации", - отметил он.

Теги: #киев #полиция #собор #томос
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