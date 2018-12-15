События

12:14 15.12.2018

Порядок в центре Киева во время объединительного собора обеспечивают около 4 тыс. правоохранителей

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В центре Киева во время объединительного православного собора правопорядок порядок обеспечивают около 4 тыс. правоохранителей, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"К несению службы задействованы сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Задача каждого из них – безопасность людей, принимающих участие в мероприятиях", - цитирует слова С.Ярового пресс-службы МВД Украины на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его словам, все подразделения ведомства нацелены на слаженную и скоординированную работу:

"Со вчерашнего дня развернута работа ситуационного центра полиции Киева, поэтому есть полная коммуникация между службами для того, чтобы максимально оперативно реагировать на любые нарушения общественного порядка", – рассказал первый замглавы МВД.

В местах массового пребывания граждан установлены фильтрационные рамки, дежурят специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и группы быстрого реагирования.

Как сообщалось, утром субботу в соборе св.Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева, начнется объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердят ее устав и изберут предстоятеля.

Теги: #собор #мвд
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