В Украине в ближайшие сутки похолодает, преимущественно без осадков

В Украину в ближайшие сутки 16 декабря начнет поступать более прохладный воздух с северо-востока, в большинстве областей температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны ожидается небольшой снег, на юге Одесской области – небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

В Киеве 16 декабря без существенных осадков; на дорогах гололедица; температура ночью 5-7° мороза, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 декабря самая высокая температура днем была 11,4° в 2006 году, самая низкая ночью -24,5° в 1997 году.

В Украине 17 декабря в западной части страны ожидается снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных и южных областях ночью 4-9°, днём 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге до 3° тепла; на остальной территории ночью 7-12° мороза, днём 3-8° мороза.

В Киеве 17 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.