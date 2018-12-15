Люди собираются на Софийской площади в ожидании решений объединительного церковного собора

Несколько тысяч человек собрались на Софийской площади в Киеве в ожидании провозглашения решения объединительного собора о создании поместной православной автокефальной церкви Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", люди собираются на площади перед собором св.Софии в ожидании молебна и объединительного собора, на котором должно быть объявлено о создании Украинской православной церкви в субботу утром.

Люди держат в руках украинские государственные флаги, партийная символика отсутствует.

На площади установлены два больших экрана и колонки.

Меры безопасности обеспечивают подразделения Национальной полиции и национальной гвардии.

На подходах к площади проводится превентивный досмотр – у граждан проверяют сумки и рюкзаки на предмет наличия запрещенных предметов.

Люди продолжают прибывать. Обстановка спокойная.