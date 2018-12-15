Проект устава новой украинской православной церкви предусматривает, что новую церковь возглавит митрополит Киевский – СМИ

Проект устава автокефальной украинской православной церкви предусматривает, что новую церковь будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на текст проекта устава.

Как отмечается, документ, который есть в распоряжении редакции издания, представлен на украинском и греческом языках и является начальным вариантом устава, утвержденным 29 ноября Синодом Вселенского патриархата. Правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП), Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) представителями УПЦ Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.

Но уже из этого проекта известно, что на начальном этапе титул патриарха глава новой Украинской церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Синод новой церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.

Предстоятеля автокефальной церкви будут выбирать на поместном соборе.

Миро для новой церкви на данном этапе будет вариться Константинопольской церковью, но все остальные атрибуты церковной независимости украинская церковь получает сразу.