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08:30 15.12.2018

Порошенко поздравил судей с профессиональным праздником

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Порошенко поздравил судей с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко поздравил судей и работников аппарата судов с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

В поздравлении президент Украины подчеркнул необходимость реформирования судебной ветви власти.

"Последовательное воплощение Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015 - 2020 годы дает возможность усиливать независимость, компетентность, добродетель и ответственность судебной власти" – отметил П.Порошенко.

Глава украинского государства подчеркнул, что открытые конкурсы и другие критерии компетентности судей способствуют восстановлению доверия украинцев к судебной власти. "Формирование нового Верховного Суда и других судов по конкурсу, прохождения судьями процедур оценки по критериям компетентности, этики и добродетели безусловно способствуют не только соответствия судебной власти этим критериям, но и постепенному росту доверия украинского общества к суду" – рассказал президент.

"Путь к справедливому суду, к эффективному функционированию всей системы защиты прав и свобод человека - непростой и длительный. Но только тот достигает цели, кто идет" – подытожил П. Порошенко.

Теги: #президент #украина #поздравления #суды
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