События

08:04 15.12.2018

В результате взрыва в многоэтажке Фастова погибли двое и пострадал один человек - ГСЧС

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В результате взрыва в многоэтажке Фастова погибли двое и пострадал один человек - ГСЧС

В результате взрыва в жилом доме в городе Фастов Киевской области погибли двое и пострадал один человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате взрыва погибли двое и пострадал один человек. Взрывом разрушено угловую часть дома в пределах 4 и 5 подъездов с пятого по третий этажи" – говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

На базе Фастовского горвоенкомата развернута и организована круглосуточная работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Из подъезда дома была проведена эвакуация 10 человек.

Подготовлено 100 мест (в двух больницах и лицеи) для временного проживания в случае необходимости для отселенных жителей дома.

Возле разрушенного дома организован временный пункт обогрева и оказания психологической помощи. Нацполиция продолжает патрулирование с целью недопущения случаев мародерства.

"Проведено подключение к электро и водоснабжению с 1 по 3 подъезды дома и частично 4 подъезд. На 15 декабря запланировано проведение работ по подключению дома к газоснабжению (кроме аварийного подъезда)" – отметили в ГСЧС.

"В 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций закончены" – подытожили в ГСЧС.

Теги: #обрушение #жертвы #фастов #украина
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