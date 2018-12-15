НАПК: 75 % бюджета агентства будет распределено между политическими партиями

75% бюджета Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в 2019 году будет распределено между политическими партиями, сообщает пресс-служба НАПК

Общий бюджет НАПК в 2019 году составит 758 400 000 гривен.

"Согласно пункту 8.2 статьи 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" 75% этой суммы (565 700 000 грн) Национальное агентство должно распределить между парламентскими политическими партиями" – говорится в сообщении, на официальном сайте НАПК в пятницу.

В 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий выделено 513 700 000 грн.

"Увеличение в 2019 году расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" обусловлено повышением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских политических партий"- резюмировали в НАПК.

На развитие Национального агентства по противодействию коррупции в Государственном бюджете Украины на 2019 предусмотрено 36 млн грн, что составляет 4% от общей суммы бюджета НАПК.

Увеличение расходов на содержание ведомства связано только с увеличением расходов на модернизацию Единого государственного реестра деклараций.