События

06:44 15.12.2018

НАПК: 75 % бюджета агентства будет распределено между политическими партиями

1 мин читать
НАПК: 75 % бюджета агентства будет распределено между политическими партиями

75% бюджета Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в 2019 году будет распределено между политическими партиями, сообщает пресс-служба НАПК

Общий бюджет НАПК в  2019 году составит 758 400 000 гривен.

"Согласно пункту 8.2 статьи 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" 75% этой суммы (565 700 000 грн) Национальное агентство должно распределить между парламентскими политическими партиями" – говорится в сообщении, на официальном сайте НАПК в пятницу.

В 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий выделено 513 700 000 грн.

"Увеличение в 2019 году расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" обусловлено повышением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских политических партий"- резюмировали в НАПК.

На развитие Национального агентства по противодействию коррупции в Государственном бюджете Украины на 2019 предусмотрено 36 млн грн, что составляет 4% от общей суммы бюджета НАПК.

Увеличение расходов на содержание ведомства связано только с увеличением расходов на модернизацию Единого государственного реестра деклараций.

Теги: #киев #бюджет #украина #напк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко поздравил судей с профессиональным праздником

В результате взрыва в многоэтажке Фастова погибли двое и пострадал один человек - ГСЧС

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получили ранение – штаб ООС

На первом этаже Киевсовета завершены ремонтные роботы по обустройству пространства для приема посетителей - КГГА

В Киеве продолжается обновление коммунальной техники – Кличко

Депутаты Херсонского облсовета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

В Объединительном соборе примут участие 192 делегата, в том числе 64 архиерея – СМИ

В Институте сердца Тодуров действительно проводил тренинг по противодействию активистам - Супрун

Объединительный собор в субботу в Киеве учредит Поместную православную церковь в Украине и изберет ее предстоятеля

Тела двух человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Фастове – глава ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп назвал имя и.о руководителя аппарата Белого дома

Тела двух человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Фастове – глава ГСЧС

Писатели Андрухович, Дерманский и Бондарь получили премию "Книга года ВВС-2018"

Состояние арестованного в Крыму активиста Бекирова критическое – Денисова

На месте взрыва в жилом доме в Фастове нет признаков воспламенения газа - Киевоблгаз

Денисова повторно просит директора ФСБ РФ предоставить ей разрешение для посещения украинских моряков в московских СИЗО

Суд отменил арест средств ряда фирм в отсутствие информации об их близости к Януковичу

Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до четырех - СМИ

В Израиле вслед за Францией начались протесты "желтых жилетов"

Ряд троллейбусов и автобусов изменят свои маршруты в центре Киева 15 декабря в связи с мероприятиями на Софийской площади

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА