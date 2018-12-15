В Киеве продолжается обновление коммунальной техники – Кличко

Киевские городские власти продолжают обновление парка коммунальной техники, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Городу не хватает еще 200 единиц такой многофункциональной техники. И мы продолжаем покупать новую технику взамен старой, которая неэффективна и тратит много горючего. Мы сейчас, например, покупаем два снегоплавильных комплекса. К этому времени мы тратили большое количество ресурсов, чтобы снег с улиц вывозить за город", - сказал В. Кличко.

Он напомнил, что только в 2018 году город приобрел 78 единиц коммунальной техники, в том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков.

Новую технику закупили в Канаде. Техника - надежная и проверочная более строгими канадскими зимами.

"Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире. Реализуем этот опыт у нас. И это помогает гораздо эффективнее использовать и технику, и человеческий потенциал - все ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы быстрее убирать улицы от снега", - отметил мэр Киева.