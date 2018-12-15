События

00:27 15.12.2018

В Институте сердца Тодуров действительно проводил тренинг по противодействию активистам - Супрун

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В Институте сердца Тодуров действительно проводил тренинг по противодействию активистам - Супрун

 Главный врач Института сердца Борис Тодуров действительно проводил "тренинг" по противодействию активистам, а потом, удерживая в помещении активистов и медперсонал, фактически держал их в заложниках, утверждает глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на полученные от активистов кадры с мероприятия.

"Это было мероприятие по обучению противодействовать активистам, который Б. Тодуров организовал для сотрудников института. В качестве кейса для обучения выбрали ситуацию, которая уже проходила - укрытия в детском отделении Крысина. Тогда активистам удалось попасть к нему в палату. Поэтому на тренинге обсуждали записи с камер наблюдения, пожалуй, чтобы учесть "ошибки" персонала" – написала У. Супрун на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам главы Минздрава "врачам и медсестрам раздали роли - от одних требовали симулировать потерю сознания, а другим приказали спровоцировать конфликт, чтобы можно было зафиксировать на видео манипуляции, чтобы выглядеть не агрессором, а жертвой".

Как отметила министр, такие действия Б. Тодурова связаны с предстоящими выборами главного врача Института сердца.

"Во вторник, 18 декабря, в Институте сердца состоятся выборы главного врача. По действующему законодательству в коллективе, где работают около 800 человек, право голоса будут иметь около 25-ти. Б. Тодуров, очевидно, очень боится потерять свое феодальное княжество, если решил готовить врачей быть его актерами" – резюмировала У. Супрун.

Министр здравоохранения отдельно отметила, что заложниками ситуации стали не только активисты С14 от одной из которых Б.Тудоров требовал удалить видеозапись ранее проводимого "тренинга", но и весь медицинский персонал клиники.

"Б. Тодуров фактически сам держал в заложниках не только активистов, но и весь медицинский персонал, не выпускали из помещения, как рабов…Так же Б. Тодуров использует и пациентов, ставит под угрозу их жизнь и прикрывается этим, хотя собственноручно блокирует нормальную работу института".

Удерживаемые Б. Тодуровым активисты С 14 вызвали полицию.

Министр пообещала тщательно разобраться в сегодняшних событиях и принять необходимые меры.

Теги: #киев #институт_сердца #украина
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