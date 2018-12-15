Объединительный собор в субботу в Киеве учредит Поместную православную церковь в Украине и изберет ее предстоятеля

Объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредят Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердят ее Устав и изберут предстоятеля, состоится в субботу в соборе Святой Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева.

Приглашения принять участие в Объединительном соборе архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви (Московского патриархата) ранее направил Вселенский патриарх Варфоломей.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", с каждым архиереем на Объединительный собор прибудут два человека: клирик и мирянин. Всего ожидается участие 192 делегатов с правом голоса по вопросам, которые будут решать собор.

Объединительному собору предстоит утвердить Устав Православной церкви в Украине. По информации советника президента Украины Ростислава Павленко, предложения к Уставу, которые были сформулированы Синодом Вселенского патриархата на основе положений Томоса об автокефалии, участникам собора представят к обсуждению экзархи Вселенского патриарха.

Проект Устава будущей поместной церкви ранее рассмотрела комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к Объединительному собору. "Мы прошли по проекту устава, который был предложен от Синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено", - сказал глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Собор также изберет предстоятеля Православной церкви в Украине. Согласно имеющейся у агентства "Интерфакс-Украина" информации, голосование за кандидатов на главенство в поместной церкви будет тайным и пройдет в два этапа.

Избранному на соборе предстоятелю Православной церкви в Украине 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии.

Формат проведения собора, по решению подготовительного оргкомитета, закрытый, поэтому представители СМИ не будут допущены на территорию заповедника "София Киевская" и в сам собор Святой Софии.

В начале Объединительного собора иерархи совершат совместный молебен, после чего с приветственным словом обратится прибывший в Киев ранее представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. По информации организаторов, молебен и приветственное слово будут транслироваться на большие экраны, установленные на Софийской площади. Также сигнал трансляции получат телеканалы.

Ожидается, что на площади у стен "Софии Киевской" в субботу утром поддержать молитвой участников Объединительного собора соберутся неравнодушные украинцы, в связи с чем в данном районе с 6.00 изменятся маршруты следования столичного общественного транспорта.

Время проведения Объединительного собора не регламентировано, однако его организаторы выражали надежду на то, что он пройдет в течение одного дня.

В Национальной полиции Украины заявили о готовности обеспечить порядок в Киеве в день проведения Объединительного собора. "Что касается количества полицейских, то я скажу, что будет задействовано столько, сколько нужно. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность любых волеизъявлений граждан в центральной части Киева, в том числе религиозных", - подчеркнул глава Нацполиции Сергей Князев.