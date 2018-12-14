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23:26 14.12.2018

Тела двух человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Фастове – глава ГСЧС

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Тела двух человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося дома в Фастове – глава ГСЧС

Из-под завалов обрушившейся многоэтажки в городе Фастов были извлечены два тела мужского и женского пола, сообщает глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"В 21:45 из-под завалов здания в городе Фастов Киевской области получили 2 тела - мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома" – написал Н. Чечеткин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам Главы ГСЧС на месте происшествия организован и развернут оперативный Штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле обрушившегося здания развернуты два пункта обогрева, пострадавшим оказывается психологическая помощь.

"У здания развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают наши психологи" – отметил Н.Чечеткин.

Теги: #обрушение #жертвы #фастов #украина
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