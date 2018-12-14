Писатели Андрухович, Дерманский и Бондарь получили премию "Книга года ВВС-2018"

Победителем премии "Книга года ВВС -2018, представленной в партнерстве с Культурной программой ЕБРР, стал роман украинского писателя Юрия Андруховича "Коханці Юстиції" (рус. "Любовнице Юстиции"), в номинации "Детская книга года-2018" победила сказка "Мэри" Сашка Дерманского, а в новой номинации "Книга года – Эссеистика-2018" победу одержал сборник Андрея Бондаря "Церебро".

Как сообщает в пятницу "ВВС News Украина", каждый из победителей получит вознаграждение £1000 в гривневом эквиваленте.

Говоря о книге-победительнице в номинации "Книга года-2018", главный редактор "BBC News Украина" Нина Курьята отметила: "Роман Ю.Андруховича – о людях в невероятно сложных, часто трагических ситуациях. Эти мятежники и идеалисты хотят по-своему сделать справедливым несовершенный мир. Особая прелесть текста в сочетании исторического антуража, даже документальных свидетельств – с мистикой и легендой. История и современность напоминают об относительности истины, но и о необходимости ее искать ".

Победителя новой номинации "Книга года – Эссеистика" - сборник "Церебро" А.Бондаря охарактеризовала выпускающий редактор "BBC News Украина" Марта Шокало: "Этот писатель пишет о вещах обычных, ежедневных, бытовых. Впрочем, в его словах они приобретают совсем другие значения. И трудно понять, где та грань между реальностью и его выдумкой. Рассказчик часто попадает в ситуации курьезные, трагикомические. Выручает всегда философская ирония".

Произведение, победившее в номинации "Детская книга года", – о командной работе, любовь и надежде. "Современная сказка "Мэри" С.Дерманского рассказывает нам, как настоящая дружба – даже с конем или водяным демоном – и настоящее мужество могут помочь нам стать тем, кем мы всегда должны быть, и восстановить наш украденный голос ", - отметил управляющий директор ЕБРР по внутренним и внешним связям Джонатан Чарльз.

Издательства, где увидели свет книги победителей, получат право использовать логотип конкурса "Книга года" в своих последующих изданиях.

В жюри премии "Книга года-2018" вошли профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, Писатель и журналист Виталий Рябчук, философ и писатель Тарас Лютый, советник по вопросам культуры ЕБРР Светлана Пыркало, выпускающий редактор "ВВС News Украина", координатор конкурса Марта Шокало,

В прошлом году победителями "Книга года ВВС -2017 стали роман "Земля загублених, або Маленькі страшні казки" (рус. "Земля потерянных или маленькие страшные сказки") Екатерины Калитко и "Комп и компания" Анны Коршуновой ("Детская книга года ВВС").