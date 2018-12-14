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21:57 14.12.2018

Состояние арестованного в Крыму активиста Бекирова критическое – Денисова

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Состояние арестованного в Крыму активиста Бекирова критическое – Денисова

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, остается критическим, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от адвоката задержанного российскими правоохранителями крымского татарина Эдема Бекирова. Несмотря на подтвержденные диагнозы и критическое состояние здоровья, его пока держат в общей камере СИЗО" – написала Л. Денисова на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Омбудсмен добавила, что обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и советнику Президента РФ, Председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову оказать содействие в оказании срочной медицинской помощи арестованному активисту.

"Пребывание в СИЗО в таком критическом состоянии опасно для его жизни" отметила Л.Денисова.

Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Теги: #реакция #омбудсмен #украина #активист
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