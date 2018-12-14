Суд отменил арест средств ряда фирм в отсутствие информации об их близости к Януковичу

Печерский райсуд Киева подтвердил снятие своими решениями, принятыми в период с 6 ноября по 5 декабря 2018 года, наложенных в течение июня-сентября 2018 года арестов на денежные средства ООО "Гэндальф", "Экотрейд 2016", "Ин-Том", "Аскор-Инвест" и "Фигаро Эволюшн", которые, по утверждению ряда СМИ, назвали "близкими к Януковичу".

"Сегодня в сети интернет была распространена информация об отмене решениями Печерского райсуда ареста счетов фирм, "близких к Януковичу". Сообщаем, что ни в каких документах относительно указанных лиц, предоставленных суду органом досудебного расследования, названная фамилия не указывалась", – говорится в сообщении суда в пятницу.

В нем также отмечается, что представители органа расследования, ответственные за доказательство суду необходимости ареста, на судебные заседания не явились.

"Также правоохранительные органы не обращались в суд для повторного ареста средств, как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях, добавив новые убедительные доказательства суду", – указал Печерский райсуд.

Согласно базе судебных решений, следствие утверждало, что ряд фирм из указанного перечня обналичивал средства путем заключения с банком "Юнисон" фиктивных договоров инкассации и дальнейшего перечисления должностными лицами банка безналичных средств в кассы этих компаний в обход системы банковских кассовых операций и обязательного налогообложения. Следствие добавляло, что указанная информация подтверждается материалами Нацбанка Украины. Общая сумма финансовых операций по одному из открытых уголовных дел составляла 9,7 млрд грн.