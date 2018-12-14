События

17:23 14.12.2018

В Израиле вслед за Францией начались протесты "желтых жилетов"

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Несколько сотен человек, одетых в желтые жилеты, вышли в пятницу на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак протеста против повышения цен, сообщают израильские СМИ.

В частности, протестующие недовольны грядущим повышением цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.

"Как и Франция, Израилю не безразличны новости о новом повышении цен на повседневные нужды и товары", - говорится в пресс-релизе организаторов протестов в Израиле.

Подобные демонстрации ранее прошли и в других странах Европы. Одетые в желтые светоотражающие жилеты жители разных европейских городов выходили на улицы, чтобы выразить недовольство. Так, за последние несколько недель акции прошли в Бельгии, Нидерландах, а также Греции и Великобритании.

Власти же Египта ранее ввели ограничения на продажу светоотражающих желтых жилетов. Такое решение вызвано опасениями, что оппозиционно настроенные египтяне, следуя примеру Франции и других европейских стран, могут предпринять попытку организации массовых протестов. По мнению египетских властей, такие акции могут пройти в январе - в годовщину беспорядков 2011 года, которые привели к отставке Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года.

В середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты".

Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на топливо, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом. Сначала акции в основном носили мирный характер. Однако постепенно протесты начали набирать силу и перерастать в столкновения демонстрантов с полицией.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон отменил запланированное на 2019 год повышение налогов на топливо, он также объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения.

Теги: #акции_протеста #израиль
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