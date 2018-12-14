Музей-галерея «Становлення української нації» вскоре откроется в Киеве

Музей-галерея «Становлення української нації», который будет располагаться в здании «Национального музея истории Украины во Второй мировой войне» Киева, откроется в 2019 году.

«Новая достопримечательность будет занимать площадь около 1800 м кв., о чем подписано соответствующее соглашение. Достигнута договоренность о выделении для музея-галереи пространства на цокольном этаже скульптуры «Родина-мать» с отдельным входом», - сообщают организаторы проекта.

По их данным, музей будет функционировать на отметке -6,6 м монумента «Родина-мать», где можно будет ознакомиться с историей украинского народа начиная от развития Киевской Руси и до наших дней.

Как отмечается, посетители смогут увидеть 25 экспозиций, сюжетных композиций, объединенных единой идеологией, расположенных по принципу галереи; 110 исторических фигур выдающихся украинцев со времен Киевской Руси до современности, которые способствовали прославлению Украины. А также 24 диорамы с 3-Д эффектом, 30 мультимедийных стендов, световые, звуковые и аромоефекты, 300 картин, карт, информационных стендов, 10 голограмм.

«Цели и задачи проекта - в интересной форме продемонстрировать выдающиеся страницы истории нашей нации, которые прославили наш народ, повысить самооценку украинцев, способствовать росту национального сознания, патриотизма и веры в Украину. Над проектом работает мощная команда из 50 украинских и мировых специалистов: историков, архитекторов, дизайнеров, IT-специалистов, общественных деятелей, волонтеров. К развитию музея присоединились научные организации, профильные музеи, общественные организации, благотворительные фонды», - отметил основатель и руководитель проекта Валерий Галан.

По информации организаторов, в настоящее время в рамках выставочного проекта «Национального музея истории Украины во Второй мировой войне» «Украинской Восток. На линии огня» можно увидеть силиконовые фигуры из современных защитников Украины: Игоря Гордийчука («Сумрак»), Валерия Красняна («Барс»), Павла Чайки («Сигл»), Андрея Шараскин («Богема»), Дмитрий Ярош («Ястреб») и волонтера Яны Зинкевич («Яна»). Композиция из фигур защитников Украины на Востоке дополнена личными вещами героев выставки из музейной коллекции и оригинальными видео.