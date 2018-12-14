Руководитель "Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств" не задекларировал недвижимость в Ялте и неверно указал свой доход - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных правонарушений у руководителя государственного предприятия "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" Павла Кривоноса, недостоверно заполнившего декларацию об имуществе и доходах за 2016 год.

Как сообщает сайт НАПК, по результатам полных проверок установлено, что П.Кривонос не внес в декларацию сведения о нежилых помещениях в г.Ялта, которые оформлены на него с правом собственности, недостоверно указал стоимость принадлежащих ему автомобилей и размер своего дохода и дохода жены. В целом в декларации должностного лица установлены недостоверные сведения на сумму более 670 тыс. грн.

В общей сложности НАПК выявило признаки уголовных правонарушений у трех должностных лиц, недостоверно заполнивших декларации, и передало эти сведения Национальной полиции Украины.

НАПК напомнило, что, согласно ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ответственность: штраф (2.5-3 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан) или общественные работы на 150-240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В 2018 году НАПК направило в правоохранительные органы 79 выводов о декларировании недостоверной информации и 5 выводов о признаках незаконного обогащения.

НАПК также отмечает, что обоснованное заключение и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для проведения досудебного расследования.