События

13:50 14.12.2018

В Фастове подготовили 100 мест для временного проживания жителей дома, где взорвался газ – ГСЧС

1 мин читать
В Фастове подготовили 100 мест для временного проживания жителей дома, где взорвался газ – ГСЧС

 В Фастове (Киевская область) подготовлены сто мест (в двух больницах и лицее) для временного проживания отселенных жителей пятиэтажного дома, где произошел взрыв (вероятно бытового газа) без последующего горения, информирует сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается также о развернутом пункте обогрева.

"Сотрудники полиции осуществляют охрану квартир дома и общественного порядка. На время проведения поисково-спасательных работ ограничен доступ жителей к квартирам дома", - отмечается в сообщении.

На месте работает кинолог с собакой.

В Фастове в пятиэтажном доме по улице Садовая, 10 в 9.20 произошел взрыв (вероятно бытового газа) без последующего горения. Разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этажи. Пострадал один человек.

Теги: #гсчс #газ #взрыв #фастов
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Причину взрыва в доме в Фастове устанавливают эксперты, все жильцы эвакуированы – глава Киевской ОГА

Пострадавший от взрыва газа в Фастове получил травму ноги при падении с 5-го этажа – полиция

По состоянию на 10.30 из дома в Фастове, где взорвался газ, 10 человек эвакуированы, один пострадал, жертв нет

Минимум один человек пострадал вследствие взрыва газа в жилом доме в Фастове, под завалами могут находиться люди

В Фастове в пятиэтажке вследствие взрыва газа обрушились квартиры на трех этажах

В 40 населенных пунктах в двух областях Украины ведутся работы по восстановлению электроснабжения - ГСЧС

После взрывов под Ичней пиротехникам осталось очистить 3 га территории

Первые за четыре года масштабные учения подразделений МВД стартовали под Киевом

Белая Церковь осталась без отопления

Один человек погиб при взрыве в аэрокосмическом центре в Индии

ПОСЛЕДНЕЕ

Крымский содовый завод обесточен из-за возгорания на подстанции

В Украине открыто первое уголовное дело за незаконное пересечение границы - глава Госпогранслужбы

Руководитель "Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств" не задекларировал недвижимость в Ялте и неверно указал свой доход - НАПК

СБУ разоблачила коммерсантов, незаконно завладевших базами данных более 100 госучреждений и военных подразделений на Львовщине

Полиция задержала мужчину, разбившего окно в КГГА в пятницу

О результатах следствия по "делу украинских моряков" говорить пока рано – Песков

В КГГА неизвестные разбили окна – управделами секретариата

В Черноморске украли гирлянду с главной елки города

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ. Специальный проект Социологической группы Рейтинг «ПОРТРЕТЫ РЕГИОНОВ». (инфографика)

Глава УАПЦ не определился, кого поддержит на пост предстоятеля объединенной церкви

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА