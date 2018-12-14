В Фастове подготовили 100 мест для временного проживания жителей дома, где взорвался газ – ГСЧС

В Фастове (Киевская область) подготовлены сто мест (в двух больницах и лицее) для временного проживания отселенных жителей пятиэтажного дома, где произошел взрыв (вероятно бытового газа) без последующего горения, информирует сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается также о развернутом пункте обогрева.

"Сотрудники полиции осуществляют охрану квартир дома и общественного порядка. На время проведения поисково-спасательных работ ограничен доступ жителей к квартирам дома", - отмечается в сообщении.

На месте работает кинолог с собакой.

В Фастове в пятиэтажном доме по улице Садовая, 10 в 9.20 произошел взрыв (вероятно бытового газа) без последующего горения. Разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этажи. Пострадал один человек.