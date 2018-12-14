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13:29 14.12.2018

Полиция задержала мужчину, разбившего окно в КГГА в пятницу

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Полиция задержала мужчину, разбившего окно в КГГА в пятницу

Полицейские задержали мужчину, который разбил окно в здании Киевской городской государственной администрации на ул.Крещатик – им оказался уроженец Крыма, который многократно, но безуспешно обращался в органы власти за помощью в восстановлении документов.

"Сотрудники полиции охраны задержали правонарушителя на месте события. Мужчина разбил бутылками окно административного здания, а поступок объяснил тем, что неоднократно обращался к сотрудникам учреждения за помощью в восстановлении документов, но ему каждый раз отказывали. Правонарушителем оказался 43-летний уроженец Крыма", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.

По факту хулиганства начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение воли сроком до пяти лет. Задержанный поставлен в известность о подозрении и следователь готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Ранее в пятницу управляющий делами секретариата Киевсовета Игорь Хацевич сообщил, что неизвестные разбили окна в здании КГГА, где находится также Киевский горсовет.

Теги: #киев #кгга #крым #хулиганство
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Интерфакс-Украина
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