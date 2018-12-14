События

12:38 14.12.2018

Причину взрыва в доме в Фастове устанавливают эксперты, все жильцы эвакуированы – глава Киевской ОГА

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 Предварительная причина взрыва в жилом доме в Фастове будет известна позднее, обещает глава Киевской областной государственной администрации Александр Терещук.

"Предварительную причину установят эксперты. Для этого работают две экспертные группы, и МВД работает, и пожарная служба, и где-то через час-два станет известна (причина)", - сказал А.Терещук в эфире телеканала "Прямой" в пятницу.

Он подчеркнул, что в настоящее время все жители дома эвакуированы, а полиция охраняет здание, чтобы обеспечить сохранность вещественных доказательств.

Глава Киевской ОГА сообщил, что в настоящее время устанавливается возможность проживания в уцелевшей части дома.

Он также сообщил, что в настоящее время жильца дома, пострадавшего от взрывной волны, обследуют в медицинском учреждении. "Состояние его удовлетворительное", - отметил глава Киевской ОГА.

По его словам, для жителей дома организовано горячее питание.

"ГСЧС работает, техника вся есть, организована палатка для горячего питания, определено место нахождения граждан, есть отель", - подчеркнул он.

Как сообщалось, вследствие взрыва газа в пятницу утром в пятиэтажном жилом доме в Фастове разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон, известно об одном пострадавшем, жертв нет.

Пострадавший от взрыва газа получил травму ноги при падении с 5-го этажа.

Теги: #газ #взрыв #киевская_ога #фастов
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