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12:37 14.12.2018

О результатах следствия по "делу украинских моряков" говорить пока рано – Песков

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О результатах следствия по "делу украинских моряков" говорить пока рано – Песков

О результатах следствия в России по обвинению украинских моряков в незаконном пересечении границы говорить пока рано, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведется следствие, по результатам следствия документы передаются или не передаются в суд", - сказал он журналистам в Москве в пятницу.

Отвечая на вопрос, отпустят ли украинцев в случае, если материалы следствия не будут переданы в суд, Д.Песков сказал: "Это как решит следствие. Это же все в руках следствия абсолютно. Есть факт нарушения государственной границы, есть задержанные нарушители государственной границы и, скажем так, приобщенные к делу вот эти вот катера".

Встреча лидеров США и России должна была состояться на полях саммита G20 в Аргентине, который проходил c 30 ноября по 1 декабря, однако в последний момент Д.Трамп ее отменил. Тогда в Вашингтоне заявили, что как только эта инцидент в Керченском проливе будет урегулирован, встреча сможет состояться.

13 декабря Джон Болтон заявил, что встреча лидеров России и США не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные в Керченском проливе украинские корабли и их экипажи.

Теги: #песков #азовское_море #моряки
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