В КГГА неизвестные разбили окна – управделами секретариата

Неизвестные разбили окна в здании Киевской городской государственной садминистрации (КГГА), где находится также Киевский горсовет, сообщил управляющий делами секретариата Киевсовета Игорь Хацевич.

"У нас в селе в ночь на Андрея хлопцы всегда делали убытки, особенно во дворах, где жили красивые девушки. Я понимаю, что в Киевсовете и КГГА работает много красавиц, но зачем окна бить?! Холодно все-таки", - написал он на странице в Фейсбуке.

И.Хацевич проиллюстрировал свой пост фотографией с разбитым окном.