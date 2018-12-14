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12:06 14.12.2018

В КГГА неизвестные разбили окна – управделами секретариата

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В КГГА неизвестные разбили окна – управделами секретариата

 Неизвестные разбили окна в здании Киевской городской государственной садминистрации (КГГА), где находится также Киевский горсовет, сообщил управляющий делами секретариата Киевсовета Игорь Хацевич.

"У нас в селе в ночь на Андрея хлопцы всегда делали убытки, особенно во дворах, где жили красивые девушки. Я понимаю, что в Киевсовете и КГГА работает много красавиц, но зачем окна бить?! Холодно все-таки", - написал он на странице в Фейсбуке.

И.Хацевич проиллюстрировал свой пост фотографией с разбитым окном.

Теги: #кгга #окна
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Интерфакс-Украина
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