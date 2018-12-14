События

11:35 14.12.2018

В Черноморске украли гирлянду с главной елки города

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 Полиция открыла уголовное производство по факту кражи гирлянды с главной елки в городе Черноморск (бывший Ильичёвск) Одесской области.

Как сообщает в пятницу Черноморское отделение полиции, об исчезновении новогоднего украшения правоохранители узнали во время мониторинга интернета. На данный момент никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало. Несмотря на это, по факту кражи сотрудники Черноморского отделения полиции начато уголовное производство по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Предпринимаются меры по установлению обстоятельств происшествия, суммы материального ущерба и лица, совершившего кражу.

Теги: #гирлянда #одесская_область #черноморск
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