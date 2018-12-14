По состоянию на 10.30 из дома в Фастове, где взорвался газ, 10 человек эвакуированы, один пострадал, жертв нет

10 жителей пятиэтажного жилого дома в г.Фастов (Киевская обл.), где в пятницу произошел взрыв газа, были эвакуированы по состоянию на 10:30, жертв нет, сообщает пресс-служба Фастовского городского совета.

"По состоянию на 10:30 10 человек эвакуировано, есть один пострадавший. Жертв нет. В настоящее время продолжается эвакуация жильцов дома. На месте взрыва работают медики, спасатели, наряды полиции, спасатели-вpывотехники", - сообщается на странице горсовета в соцсети Facebook в пятницу.

Эвакуационный пункт организован в помещении больницы по ул.Киевской, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей.

В горсовете обратились к жителям города с просьбой помочь пострадавшим средствами личной гигиены и продуктами питания.

Как сообщалось, вследствие взрыва газа в пятницу утром в пятиэтажном жилом доме в Фастове разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон, известно минимум об одном пострадавшем.