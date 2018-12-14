В Фастове в пятиэтажке вследствие взрыва газа обрушились квартиры на трех этажах

Взрыв газа произошел в пятницу утром в пятиэтажном жилом доме в г.Фастов (Киевская обл.), разрушены три этажа, известно минимум об одном пострадавшем.

"Пока что речь идет об одном пострадавшем. Сейчас на месте находится главный врач Фастовской ЦРБ Андрей Герцун. По его словам, под плитами, которые обрушились с 4 и 5 этажей, также могут быть люди. Сейчас там работает техника ГСЧС, другие соответствующие службы", - сообщает департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации на своей странице в Фейсбуке.

По информации отдела коммуникации полиции в Киевской области, количество пострадавших уточняется, на место происшествия направлена кинологическая служба для поиска людей, которые могут находиться под завалами.

В полиции указали, что взрыв газа произошел на 4-м этаже пятиэтажного дома. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.

В свою очередь, пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС проинформировала, что взрыв, по предварительным данным, газа произошел на 3-м этаже в 9:20. В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

В пресс-службе Управления ГСЧС в Киевской области агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что спасатели могут установить палатки для обогрева жильцов дома, которые в этом нуждаются.

Департамент здравоохранения Киевской ОГА сообщил, что около 10 квартир остались без окон, срочно рассматривается вопрос отселения людей.

На место трагедии выехали глава Киевской ОГА Александр Терещук и его заместитель Алла Арешкович.